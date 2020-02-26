Sarıyer'de intihar eden ünlü iş adamının oğlunun cenazesi adli tıp'tan alındı
SARIYER'de kendilerine ait lüks villada intihar eden ünlü iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A'nın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.
SARIYER'de kendilerine ait lüks villada intihar eden ünlü iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A'nın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.
Cenaze dün otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirilmişti. Buradaki işlemlerin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Cenazenin bugün ikindi vakti Fatih Camii'nde düzenlenecek olan törenin ardından Kozlu Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: DHA