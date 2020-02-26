SARIYER'DE İNTİHAR EDEN ÜNLÜ İŞ ADAMININ OĞLUNUN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI
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SARIYER'DE İNTİHAR EDEN ÜNLÜ İŞ ADAMININ OĞLUNUN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ SARIYER'de kendilerine ait lüks villada intihar eden ünlü iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A'nın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.

26.02.2020 11:51 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:51
SARIYER'DE İNTİHAR EDEN ÜNLÜ İŞ ADAMININ OĞLUNUN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ SARIYER'de  kendilerine ait lüks villada intihar eden ünlü iş adamı  Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A'nın cenazesi Kurumundan alındı.

Cenaze dün otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirilmişti. Buradaki işlemlerin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Cenazenin bugün ikindi vakti Fatih Camii'nde düzenlenecek olan törenin ardından Kozlu Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-------------Cenaze çıkışı-Adli Tıptan görüntü

-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA

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