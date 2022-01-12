Sarıyer'de iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 yolcu yaralandı - Haberler
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Sarıyer'de iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 yolcu yaralandı

Sarıyer'de iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 yolcu yaralandı
AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Sarıyer'de iki İETT otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaralanan 3 yolcu hastaneye kaldırıldı.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de iki İETT otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaralanan 3 yolcu hastaneye kaldırıldı.

Hacıosman Bayırı Caddesi'nde ilerleyen İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önündeki İETT otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle camları kırılan arkadaki otobüsteki 3 yolcu yaralanırken, öndeki araçta da hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

İETT otobüsleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından olay yerinden kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu da normale döndü.

Sarıyer'de iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 yolcu yaralandı

AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri

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