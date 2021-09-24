Sarıyer'de İETT otobüsüyle hafriyat kamyonu çarpıştı - Haberler
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Sarıyer'de İETT otobüsüyle hafriyat kamyonu çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sarıyer'de İETT otobüsüyle hafriyat kamyonu çarpıştı

Sarıyer'de cadde üzerinde ilerleyen İETT otobüsü, toprak yüklü hafriyat kamyonuna çarptı.

Sarıyer'de cadde üzerinde ilerleyen İETT otobüsü, toprak yüklü hafriyat kamyonuna çarptı. Meydana gelen kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Kaza, 22.50 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TP 6164 plakalı İETT otobüsü, Ayazağa istikametine seyir halinde olduğu sırada toprak yüklü 34 DD 9119 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmında maddi hasar meydana geldi. Otobüsün içinde kimsenin olmaması da büyük bir felaketin yaşanmasını engelledi. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolda kontrollü bir şekilde trafiği sağlayarak başka bir kaza olmamasının önüne geçti.

Kazada hafriyat kamyonunda da hasar meydana geldi. Kaza sırasında otobüste yolcu olmadığı öğrenildi. Kazanın çıkış nedeni ise araştırılıyor.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan/İHA)

Sarıyer'de İETT otobüsüyle hafriyat kamyonu çarpıştı

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