SARIYER'DE İETT OTOBÜSÜ YOLDA KALDI

İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de, İETT otobüsü arıza nedeniyle yolda kaldı. Yolcular kar altında yedek otobüsün gelmesini beklerken bazı yolcular taksiyle yollarına devam etti.

İstanbul'da tüm gün etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle evlerine dönmekte zorluk çeken vatandaşlar bu kez de otobüs arızası yüzünden sıkıntı yaşadı. TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii yan yolda saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, Zincirlikuyu-Yeşilpınar seferini yapan 49Z hat numaralı İETT otobüsü arızalanarak yolda kaldı. İçinde yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu otobüsün şoförü, aracı yolun kenarına çekerek yetkililere haber verdi. Bazı yolcular otobüsten inerek yoldan taksi çevirerek yollarına devam ederken, diğerleri yedek otobüsü bekledi. Uzun süre bekledikten sonra bindikleri İETT otobüsünün arıza yapmasını şanssızlık olarak değerlendiren bir yolcu Yaklaşık olarak 20 dakikadır buradayız, araba arıza yaptı. Balata mı sıkışmış, öyle bir şey dediler. Yolda bir problem yok, giden gidiyor. Yaklaşık 30 yolcu var içeride. İçerisi bunalttı o yüzden dışarıda bekliyorum. Bakalım ne olacak diye konuştu. Bir başka yolcu ise Balatalar sıkışmış. Yeni bir otobüs gelecek diyorlar, bekliyoruz. Yeşilpınara gitmeye çalışıyoruz dedi.