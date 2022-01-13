Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı: 3 yolcu yaralandı - Haberler
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Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı: 3 yolcu yaralandı

Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı: 3 yolcu yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Tarabya Bayırı Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Caddede seyreden 34 FS 2237 plakalı İETT otobüsüne, arkadan gelen 34 TP 5427 plakalı İETT otobüsü çarptı. Kazada öndeki otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

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