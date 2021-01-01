Sarıyer'de havai fişekli yılbaşı kutlaması
01.01.2021 01:04 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:13
SARIYER'de yılbaşını evinde kutlayan bazı vatandaşlar evlerinin çatısına çıkarak meşale yakarken bazıları da havai fişek attı.
SARIYER'de yılbaşını evinde kutlayan bazı vatandaşlar evlerinin çatısına çıkarak meşale yakarken bazıları da havai fişek attı.
- İstanbul
Koronavirüsle mücadele kapsamında yılbaşında sokağa çıkma yasağı ilan edilince sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar bu yıl farklı olarak eğlencelerini evlerinde gerçekleştirdi. Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde oturanlardan bazıları evlerinin çatısına çıkıp meşale yakarken bazıları da havai fişek attı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlkay Dikici