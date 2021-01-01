Sarıyer'de havai fişekli yılbaşı kutlaması

SARIYER'de yılbaşını evinde kutlayan bazı vatandaşlar evlerinin çatısına çıkarak meşale yakarken bazıları da havai fişek attı.

SARIYER'de yılbaşını evinde kutlayan bazı vatandaşlar evlerinin çatısına çıkarak meşale yakarken bazıları da havai fişek attı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yılbaşında sokağa çıkma yasağı ilan edilince sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar bu yıl farklı olarak eğlencelerini evlerinde gerçekleştirdi. Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde oturanlardan bazıları evlerinin çatısına çıkıp meşale yakarken bazıları da havai fişek attı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlkay Dikici