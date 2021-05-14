Sarıyer'de hastanede iki aile arasında kavga
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sarıyer'de hastanede iki aile arasında kavga

İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de hastanede iki aile arasında kavga Hastane dışına taşan bıçaklı ve sopalı kavgaya polis ekipleri müdahale etti O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı Sarıyer'deki Hamidiye Etfal Hastanesi'nde iki aile arasında kavga çıktı.

Sarıyer'de hastanede iki aile arasında kavga

Hastane dışına taşan bıçaklı ve sopalı kavgaya polis ekipleri müdahale etti

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Sarıyer'deki Hamidiye Etfal Hastanesi'nde iki aile arasında kavga çıktı. Bir tarafın bıçak ve sopalarla karşı tarafa saldırdığı olayda, polis ekipleri kavgaya karışanları gözaltına aldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yandı.

Olay, Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'ndeki Hamidiye Etfal Hastanesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, iki aile arasında hastane içerisinde tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar, güvenlik görevlileri tarafından hastaneden dışarı çıkarıldı. Hastane dışında da devam eden kavgada, taraflardan biri bıçak ve sopalarla karşı tarafa saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle yatışan olayda, kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı.

Öte yandan kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sarıyer'de hastanede iki aile arasında kavga
Sarıyer'de hastanede iki aile arasında kavga
Sarıyer'de hastanede iki aile arasında kavga
Sarıyer'de hastanede iki aile arasında kavga

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM

15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben
15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben
Sarıyer'de denize giren gençler, polisi görünce kıyafetlerini giyinemeden kaçtı
Sarıyer'de denize giren gençler, polisi görünce kıyafetlerini giyinemeden kaçtı
Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü kavganın ardından toplanan kalabalığa polis müdahale etti
Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü kavganın ardından toplanan kalabalığa polis müdahale etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdullah Gül Antony Blinken Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cansu Dere Burak Sergen Kenan Doğulu
Spor Mesut Özil Adem Ljajic Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sarıyer'de hastanede iki aile arasında kavga - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 18:52:09. #1.15#

title