Sarıyer'de hareketli anlar: Şüpheli pankart polisi harekete geçirdi
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Sarıyer'de hareketli anlar: Şüpheli pankart polisi harekete geçirdi

Rumeli Hisarı'nda duvara bağlanmış yasa dışı pankarttan sarkan ipleri gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

13.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:02
Sarıyer'de hareketli anlar: Şüpheli pankart polisi harekete geçirdi

Rumeli Hisarı'nda duvara bağlanmış yasa dışı pankarttan sarkan ipleri gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Özel harekat polislerinin çevreyi kapattığı sokaktaki pankart bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Sarıyer Rumeli Hisarı Fener Türbesi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar sokakta yürüdüğü esnada yasa dışı bir pankartın duvarda asılı olduğunu gördü. Pankarttan sarkan iplerden şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, pankartın arkasında şüpheli bir şey olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis güvenlik şeridi çekerek çevreyi araç ve yaya girişine kapattı.

ŞÜPHELİ PANKART FÜNYEYLE PATLATILDI

Olay nedeniyle sevk edilen özel harekat polisleri de sokak başlarına konuşlandırıldı. Önlem alınmasının ardından bilgi verilen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine geldi. Koruyucu kıyafetini giyen polis, pankartın olduğu bölüme fünye bıraktı. Ardından da fünye kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlamanın ardından yapılan incelemede herhangi bir bomba unsuruna rastlanılmadı. Pankart ve arkasındaki şüpheli malzemelere ise incelemek üzere polis tarafından el konuldu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Sarıyer'de hareketli anlar: Şüpheli pankart polisi harekete geçirdi

Kaynak: İHA

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Sarıyer'de hareketli anlar: Şüpheli pankart polisi harekete geçirdi

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