: Sarıyer'de geminin kıyıya çarpma anına ilişkin en net görüntü

27.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:10

SARIYER Aşiyan'da "Songa İridium" adlı kuruyük gemisi kıyıya çarptı.

Sarıyer Aşiyan'da Liberya bayraklı kuruyük gemisi Songa İridium saat 12.13'te kıyıya çarptı. 191 metre uzunlukta, 28 metre genişliğindeki geminin kıyıya çarpma anı sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Siren çalarak kıyıya gelen geminin çarpmasıyla birlikte büyük bir gürültü çıkıyor. Bu sırada gemideki mürettebatın panikle güvertede koştuğu görülüyor

Kaynak: DHA

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