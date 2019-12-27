SARIYER'DE GEMİNİN KIYIYA ÇARPMA ANINA İLİŞKİN EN NET GÖRÜNTÜ
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SARIYER'DE GEMİNİN KIYIYA ÇARPMA ANINA İLİŞKİN EN NET GÖRÜNTÜ

/ SARIYER Aşiyan'da "Songa İridium" adlı kuruyük gemisi kıyıya çarptı.

27.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:56
SARIYER'DE GEMİNİN KIYIYA ÇARPMA ANINA İLİŞKİN EN NET GÖRÜNTÜ

 / Aşiyan'da "Songa İridium" adlı kuruyük gemisi kıyıya çarptı. 

Aşiyan'da bayraklı kuruyük gemisi Songa İridium saat 12.13'te kıyıya çarptı. 191 metre uzunlukta, 28 metre genişliğindeki geminin kıyıya çarpma anı sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Siren çalarak kıyıya gelen geminin çarpmasıyla birlikte büyük bir gürültü çıkıyor. Bu sırada gemideki mürettebatın panikle güvertede koştuğu görülüyor

Görüntü Dökümü:

----------Geminin çarpma anı

 


Kaynak: DHA
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