Sarıyer'de gemi kazası (6)
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Sarıyer'de gemi kazası (6)

Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/ SARIYER Aşiyan'da "Songa İridium" adlı kargo gemisi kıyıya çarptı.

27.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:58
Sarıyer'de gemi kazası (6)

Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/ Aşiyan'da "Songa İridium" adlı kargo gemisi kıyıya çarptı.  Geminin kıyıya çarpması kameralara yansıdı.

Aşiyan'da Liberya bayraklı kargo gemisi Songa İridium kıyıya çarptı. Kıyıya oturan 191 metre uzunlukta, 28 metre genişliğindeki kargo gemisinin Odessa Limanı'ndan Ambarlı Limanı'na gittiği öğrenildi.

 

KAZA ANI KAMERADA

"Songa İridium" adlı kargo gemisinin kıyıya çarpması kameralara yansıdı.


Kaynak: DHA
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