Sarıyer'de feci motosiklet kazası kamerada
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Sarıyer'de feci motosiklet kazası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de iki motosikletlinin çarpıştığı feci kaza kameralara yansıdı.

Sarıyer'de iki motosikletlinin çarpıştığı feci kaza kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza geçtiğimiz Cuma günü saat 17.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Şehit Naci Tuncer Sokak'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu bir sürücünün kullandığı motosiklet, dönüş yapmaya çalışan Volkan A. idaresindeki motosiklete çarptı. Kaza sırasında aşırı hızlı olan yabancı uyruklu sürücü, savrularak yerde metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan yabancı uyruklu sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde hıza ilerleyen yabancı uyruklu sürücü, dönüş yapmaya çalışan motosiklete çarpıyor. Metrelerce havaya savrulan yabancı uyruklu sürücü, yere düşüp sürükleniyor.

(İHA)

Sarıyer'de feci motosiklet kazası kamerada
Sarıyer'de feci motosiklet kazası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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