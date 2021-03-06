Sarıyer'de feci kaza: 2 yaralı
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Sarıyer'de feci kaza: 2 yaralı

06.03.2021 00:40 | Son Güncelleme: 06.03.2021 00:44
Sarıyer'de feci kaza: 2 yaralı

Sarıyer'de meydana gelen feci kazada seyir halinde iken öndeki araca çarparak karşı şeride geçen araç, karşı yönden gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Sarıyer'de meydana gelen feci kazada seyir halinde iken öndeki araca çarparak karşı şeride geçen araç, karşı yönden gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpma sonucu otomobil içerisinde sıkışan 1'i kadın 2 kişi itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Kaza sonrası olay yeri savaş alanına dönerken, kurtarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BE 7660 otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle önünde seyreden Murat Yayla'nın kullandığı 34 DJR 858 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, karşı şeride geçerek Sarıyer istikametine gitmekte olan 34 CRG 992 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 34 BE 7660 plakalı otomobilde bulunan bir erkek ve bir kadın araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Araç içerisinde sıkışan yaralı çıkartılırken bir sağlık görevlisinin serumu dakikalarca elinde tuttuğu görüldü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili konuşan Murat Yayla, "Ben karşı şeritten geliyordum. Arkadan bir baktım hızlı bir araba geliyor. Sağ arka kısmında bana vurdu, ben duvara çarpacaktım. Çocuklar arabadaydı bağırış çağırış ne olduğunu anlayamadım kenara çektim. Otomobil bana vurduktan sonra karşı şeride geçiyor. Araç içerisinde 2 kişi vardı" dedi.

Kaza sonrası kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Sarıyer'de feci kaza: 2 yaralı
Sarıyer'de feci kaza: 2 yaralı
Sarıyer'de feci kaza: 2 yaralı
Sarıyer'de feci kaza: 2 yaralı
Sarıyer'de feci kaza: 2 yaralı
Sarıyer'de feci kaza: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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