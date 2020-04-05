SARIYER'DE EVDE KAL ÇAĞRILARINA UYDULAR, SAHİLLER BOŞ KALDI İSTANBUL'da sahillerde piknik ve mesire alanlarında balık tutmak, piknik yapmak, spor ve yürüyüş faaliyetleri koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklanmıştı.

İSTANBUL'da sahillerde piknik ve mesire alanlarında balık tutmak, piknik yapmak, spor ve yürüyüş faaliyetleri koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklanmıştı. Normal günlerde pazar sabahları kalabalık olan Tarabya, Emirgan ve Bebek sahilleri bu sabah boş kaldı. Sahil şeridi, spor aletleri, banklar, otobüs duraklarında kimsenin olmadığı görüldü.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, 'İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; Piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler, İstanbul ili kıyı-sahil şeridi ve iç sularda balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durdurulmuşturö ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: DHA