SARIYER'DE EVCİL HAYVAN OTELİNDE KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU
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SARIYER'DE EVCİL HAYVAN OTELİNDE KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU

SARIYER'DE EVCİL HAYVAN OTELİNDE KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı tatili için şehir dışına çıkan evcil hayvan sahipleri, kedi ve köpeklerini emanet ettiği evcil hayvan otelinde yoğunluk oluştu.

KURBAN Bayramı tatili için şehir dışına çıkan evcil hayvan sahipleri, kedi ve köpeklerini emanet ettiği evcil hayvan otelinde yoğunluk oluştu. 

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından, tatillerini şehir dışında geçirmek isteyenler evcil hayvanlarını da tesislere emanet etti. O evcil hayvan tesislerden biri de Sarıyer Zekeriyaköy'de bulunuyor.  Zekeriyaköy'deki 200 hayvan kapasiteli tesiste doluluk oranı yüzde 95'lere ulaştı.  175 evcil hayvanın konakladığı otelde havuz, veteriner hizmeti gibi hizmetler sunulurken, hayvanlar için oyun saati ve çeşitli etkinliklerde düzenleniyor. Sahipleri tarafından otele bırakılan kedi ve köpeklere düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılıyor. Neredeyse her tür hayvana bakılabilen tesiste gecelik konaklama ücreti alınan hizmete göre 100 ile 200 lira arasında değişiyor.

"YAKLAŞIK YÜZDE 95 ORANINDA DOLUYUZ" İşletme sahibi Ayşegül Üner "Tarım Bakanlığı'nın standartlarına göre 400 kapasitemiz var, ama biz bunu 200 ile sınırlıyoruz. Şu anda da yaklaşık yüzde 95 doluluk oranındayız, yoğunluk çok fazla. Normal günlerde 50-60 köpek oluyor. Kediler de 10-15 civarında. Kışın bu rakam daha da düşüyor. Köpek ağırlıklı çalışıyoruz ama aklınıza gelecek her hayvana bakma iznimiz var. Sabahları, tuvalet ihtiyacı için dışarıya çıkartıyoruz. Değişik saatlerde de oyun için çıkartıyoruz. Keyifli zaman geçirmelerini istiyoruz. Ücretlendirme gecelik 150 TL küçük hayvanlarda değişiyor" dedi. 

"PANDEMİDE ÇOK SAYIDA KÖPEK SAHİPLENİLDİ" Köpek eğitmeni İrşat Üner "Buradaki 11 hizmetten biri köpek eğitimidir. Tatil döneminde çok büyük artış olur. Genelde insanlar gittikleri yerlere köpeklerini veya kedilerini götüremezler. Resmi ve dini tatillerde bir artış olur. Şu anda çok ciddi bir yoğunluk var. Pandemiden sonraki ilk tatil bu ve insanlar bu dönemde çok fazla köpek sahiplendiler. Bundan dolayı inanılmaz bir yoğunluk var şu anda. Köpekler eve döndüklerinde yorgun bir halde dönüyorlar. Burada sabahtan akşama kadar oyun oynayarak enerjilerini atıyorlar" diye konuştu. 

Görüntü dökümü-----------------------Kedilerin konaklama alanı Kedilerden detaylar Köpeklerden detaylar Tesisten detaylar Köpeklerin oynaması İrşat ve Ayşegül Üner ile röp.

Muhabir anonsu(Yalın ONAT) 


SARIYER'DE EVCİL HAYVAN OTELİNDE KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU
SARIYER'DE EVCİL HAYVAN OTELİNDE KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU
SARIYER'DE EVCİL HAYVAN OTELİNDE KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU
SARIYER'DE EVCİL HAYVAN OTELİNDE KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU
SARIYER'DE EVCİL HAYVAN OTELİNDE KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU
SARIYER'DE EVCİL HAYVAN OTELİNDE KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU
SARIYER'DE EVCİL HAYVAN OTELİNDE KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU
SARIYER'DE EVCİL HAYVAN OTELİNDE KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU
SARIYER'DE EVCİL HAYVAN OTELİNDE KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU
SARIYER'DE EVCİL HAYVAN OTELİNDE KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU
SARIYER'DE EVCİL HAYVAN OTELİNDE KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SARIYER'DE EVCİL HAYVAN OTELİNDE KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU - Haberler
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