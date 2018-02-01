Sarıyer'de Ev Yangını: 2 Ölü, 1 Yaralı

Sarıyer'de 3 katlı bir binanın 1. katında başlayan ve üst kata sıçrayan yangında 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi Kayadibi Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, 1. katta oturan 2 kişi hayatını kaybederken 2. katta ikamet eden bir kadın yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırılırken cenazeler Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.