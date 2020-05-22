Sarıyer'de eski tv binasında yangın
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Sarıyer'de eski tv binasında yangın

Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA Sarıyer'de eski TV binasında söküm çalışmaları sırasında yangın çıktı.

Sarıyer'de eski tv binasında yangın
22.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:12

Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA Sarıyer'de eski TV binasında söküm çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yoğun dumanların çıktığı binadaki yangın kontrol altına alınırken, içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.

Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesi'nde boşaltılan televizyon binasında söküm çalışmaları sırasında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle tüm bina duman altında kaldı. Söküm yapan ustaların ihbarıyla olay yerine Seyrantepe, İstinye ve Beşiktaş itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına üç taraftan müdahale etti. Binada söküm yapan çalışanlar içeride kimsenin bulunmadığını ve binanın boş olduğunu belirtti. Söküm çalışmaları yapılırken kaynaklardan çıkan yangın kontrol altına alındı. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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