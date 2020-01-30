Sarıyer'de elektrik trafosu patladı, kablolar yandı
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Sarıyer'de elektrik trafosu patladı, kablolar yandı

Sarıyer'de bilinmeyen bir sebepten dolayı patlayan elektrik trafosu çıkan yangın kabloları kullanılamaz hale getirdi.

30.01.2020 05:17 | Son Güncelleme: 30.01.2020 05:22
Sarıyer'de elektrik trafosu patladı, kablolar yandı

'de bilinmeyen bir sebepten dolayı patlayan elektrik trafosu çıkan yangın kabloları kullanılamaz hale getirdi. Elektrik kablolarını havai fişek gibi patladığı o anlar kameralar tarafından kaydedildi.


Olay, saat 04.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Kocataş Mahallesi Ender Sokak üzerinde bulunan bir elektrik trafosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye sokak üzerinde bulunan elektrik trafosu bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı.


Patlama kısa sürü içinde büyüyerek elektrik tellerinde etkili oldu. Trafo ve kablolardaki patlama seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını kontrol almaya çalıştı.


Bunun üzerine olay yerine elektrik ekipleri sevk edildi. Ekipler, kablolara müdahale etti. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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