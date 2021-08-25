SARIYER'DE ELEKTRİK BAKIM ONARIM EKİPLERİNE DÖNER BIÇAKLI SALDIRI KAMERADA

SARIYER'de elektrik kesintisinin yaşandığı cadde üzerinde, elektrik dağıtım şirketine ekibi ile esnaf arasında kavga çıktı.

SARIYER'de elektrik kesintisinin yaşandığı cadde üzerinde, elektrik dağıtım şirketine ekibi ile esnaf arasında kavga çıktı. Kavga sırasında iki kişi dönerciden aldıkları döner bıçağı ile elektrik bakım ve onarım ekibine saldırdı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bakım çalışmaları için elektrik kesintisi uygulanan cadde üzerinde çalışma yapan elektrik dağıtım şirketi ekibi ile bir esnaf arasında tartışma çıktı. Elektrik olmadığı için dükkanının kepengini açamadığını söyleyen esnaf, 'Elektrik verin, dükkanın kepengini açayım sonra kesersiniz' dedi. Ancak bunun mümkün olmadığını söyleyen bakım onarım ekibi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

ELLERİNDEKİ DÖNER BIÇAKLARI İLE SALDIRDILAR

Elektrik bakım ve onarım ekibi ile esnaf karşılıklı tekme tokat kavga etmeye başladı. Bu sırada koşarak dönerciye giren iki kişi, döner bıçağı alarak geldi. Elinde döner bıçağı ile gelen bir kişiyi çevredeki diğer esnaf tutmaya çalışırken, bir kişi ise elindeki döner bıçağı ile yere düşen elektrik bakım ve onarım görevlisine vurdu. Görevli, döner bıçağı ile başından yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından yaralanan elektrik bakım onarım görevlisini olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Döner bıçağı ile saldıran iki kişi ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan tartışma ve ardından başlayan kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, esnaf ile elektrik bakım onarım görevlileri arasında tartışma çıktığı görülüyor. Ardından büyüyen tartışma kavgaya dönüşüyor. Tarafların tekme tokat kavga ettiği anlar kameraya yansıyor. Ayrıca görüntülerde iki kişinin koşarak dönerciye girdiği ve ellerinde döner bıçakları ile döndüğü görülüyor. Kavga sırasında yere düşen görevliye döner bıçağı ile vuran esnaf da görüntülere yansıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı