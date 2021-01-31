Son dakika haberleri | Sarıyer'de durakta otobüs bekleyen kişiye silahla ateş açıldı
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Son dakika haberleri | Sarıyer'de durakta otobüs bekleyen kişiye silahla ateş açıldı

31.01.2021 19:36 | Son Güncelleme: 31.01.2021 19:46
Son dakika haberleri | Sarıyer'de durakta otobüs bekleyen kişiye silahla ateş açıldı

Edinilen son dakika haberine göre SARIYER'de durakta otobüs bekleyen bir kişiye yanına yanaşan araçtan inen kişi tarafından silahla ateş açıldı.

SARIYER'de durakta otobüs bekleyen bir kişiye yanına yanaşan araçtan inen kişi tarafından silahla ateş açıldı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Sarıyer Yeniköy Mahallesi Yunus Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerindeki durakta otobüs bekleyen Ayhan B.'nin yanına ticari bir araç yanaştı. Araçtan inen kişi yanında bulunan silahla Ayhan B.'ye ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ayhan B. kanlar içinde yere düştü. Saldırgan ise geldiği araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Ayhan B.'yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ambulansla İstinye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ayhan B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevrede şerit çekerek olay yeri incelemesinde bulunan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.  


- İstanbul
Son dakika haberleri | Sarıyer'de durakta otobüs bekleyen kişiye silahla ateş açıldı
Son dakika haberleri | Sarıyer'de durakta otobüs bekleyen kişiye silahla ateş açıldı
Son dakika haberleri | Sarıyer'de durakta otobüs bekleyen kişiye silahla ateş açıldı
Son dakika haberleri | Sarıyer'de durakta otobüs bekleyen kişiye silahla ateş açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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