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Sarıyer'de drone destekli trafik denetimi

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Sarıyer'de drone destekli trafik denetimi

Sarıyer'de, trafik polisleri tarafından drone destekli denetim yapıldı.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de, trafik polisleri tarafından drone destekli denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, Baltalimanı Çayır Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler belirlendi.

Ekipler, cadde üzerinde kurdukları kontrol noktasında belirlenen araçları durdurdu, sürücü ve araç belgelerinin kontrolünü yaptı.

Uygulamada, trafik kurallarına uymayan ve araç muayenesi olmayan sürücülere toplam 458 lira ceza kesildi.

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
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