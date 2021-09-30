Sarıyer'de drone destekli trafik denetimi yapılıyor - Haberler
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Sarıyer'de drone destekli trafik denetimi yapılıyor

AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel
Sarıyer'de drone destekli trafik denetimi yapılıyor

Sarıyer'de, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince drone destekli denetim gerçekleştiriliyor.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince drone destekli denetim gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, Büyükdere Caddesi'nde gerçekleştirilen havadan drone destekli trafik denetimi yapılıyor.

Polis ekipleri, cadde üzerinde kurdukları kontrol noktasında tek tek araçları durdurarak sürücülerin belgelerini, araç kontrollerini yaptı. Denetimler sırasında drone destekli havadan trafik kontrolleri gerçekleştirildi.

Denetim, gün içerisinde aralıklarla devam edecek.

AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri
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