Sarıyer'de "Doğu Türkistan'da Kadın Olmak" konulu basın açıklaması yapıldı

Sarıyer'de, "Doğu Türkistan'da Kadın Olmak" başlıklı eylem ve basın açıklaması yapıldı.

Sarıyer'de, "Doğu Türkistan'da Kadın Olmak" başlıklı eylem ve basın açıklaması yapıldı.

Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği ve Doğu Türkistan Nuzugum Aile ve Dayanışma Derneği üyeleri, Sarıyer'de bulunan Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında bir araya geldi.

Eylemcilere, farklı sivil toplum kuruluşları üyeleri de destek verdi.

Ellerinde Doğu Türkistan bayrakları ve dövizler ile toplama kamplarında kaybolduğunu belirttikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan gruptakiler, Çin aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Doğu Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Derneği Genel Başkanı Münevver Özuygur, Doğu Türkistanlı kadınların sistematik hak ihlalleri yaşadığını söyledi.

Son günlerde delillerle, Doğu Türkistan'da yaşananların dünyanın gözü önüne serildiğini dile getiren Özuygur, "Müslüman zulme boyun eğmez. En kutsal olan can ve namustur. Tüm İslam ülkeleri gereğini yapmalıdır." dedi.

Eyleme katılan avukat Gülden Sönmez de Doğu Türkistan'da yaşanan olayların münferit insan hakları ihlalleri olmadığını, bölgede bir soykırım yaşandığını belirtti.

Gruptakiler, açıklamaların ardından olaysız dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan