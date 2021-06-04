Sarıyer'de devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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Sarıyer'de devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Atilla Sevil - Haberler | Güncel

Sarıyer'de meydana gelen kazada devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Sarıyer'de meydana gelen kazada devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi'nde Üzeyir O. idaresindeki 74 AN 158 plakalı kamyonet, yüksek hızla kasise girmesinden dolayı devrildi. Kazada, kamyonette bulunan iş makineleri ve moloz yola savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince sürücü Üzeyir O. ile araçta bulunan Bazaruf B. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyonetin ve yola savrulan iş makineleri ile molozun, kaldırılma çalışmaları sürüyor.

Sarıyer'de devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Sarıyer'de devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Sarıyer'de devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Sarıyer'de devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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