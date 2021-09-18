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Sarıyer'de devrilen ağaç sahil yolunu kapattı, Kağıthane'de ise çatı uçtu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sarıyer'de devrilen ağaç sahil yolunu kapattı, Kağıthane'de ise çatı uçtu

İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına sebebiyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına sebebiyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Sarıyer'de Büyükdere Caddesi ve Sahil Yolu devrilen ağaçlar nedeniyle trafiğe kapanırken, Kağıthane'de ise bir evin çatısı uçtu. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Fırtına sebebiyle saat 20.30 sıralarında Sarıyer'e bağlı Baltalimanı Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde bulunan bir ağacın dalı koparak yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye aracı sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Devrilen ağaç dalı nedeniyle, Beşiktaş-Sarıyer istikameti çift taraflı olarak trafiğe kapandı. Ekipler İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından ağaç dalları kesilerek yoldan kaldırıldı. Dalların kaldırılmasıyla birlikte trafik yeniden açıldı.

BÜYÜKDERE CADDESİ'NDE AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Sağanak yağış ve fırtınanın vurduğu Sarıyer'de Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Astsubay Orduevi'nin önündeki iki ağaç fırtınanın şiddetine dayanamayarak devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle Beşiktaş-Sarıyer istikameti trafiğe kapandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu ağaçların kaldırılmasının ardından trafik tekrar ulaşıma açıldı.

HIDIR ULAŞ: HER ŞEY 3 DAKİKADA OLDU

Yaşananları anlatan Hıdır Ulaş, her şeyin 3 dakika içinde olduğunu belirterek, "Şimşekler çakıyordu, o anda eşimle konuşuyordum. Kapat telefonu dedim. Şu anda kıyamet burada dedim. Bir dakika sonra 3 dakika sürdü 5 dakika değil yani. Yıldırımlar falan çaktı. Allah'tan o anda araç geçmiyordu. Birde insanlar geçmiyordu. Burada normalde insanlar sel gibi akıyor. Yani 3 dakika içinde oldu. Restorana bile su bastı yani. Allahtan insanlara bir şey olmadıö dedi.

KAĞITHANE'DE BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU

Fırtınanın vurduğu ilçelerden biri de Kağıthane oldu. Şiddetli fırtına nedeniyle Seyrantepe Mahallesi, Aladağ sokakta bulunan 5 katlı binanın çatısı uçtu. Bir süre binanın gövdesinde asılı kalan çatı kısa süre sonra yola düştü. Çatının altında kalan 3 araç sahipleri tarafından son anda olay yerinden kaldırılırken, 3 araçta hasar meydana geldi.


- İstanbul
Sarıyer'de devrilen ağaç sahil yolunu kapattı, Kağıthane'de ise çatı uçtu

Sarıyer'de devrilen ağaç sahil yolunu kapattı, Kağıthane'de ise çatı uçtu

Sarıyer'de devrilen ağaç sahil yolunu kapattı, Kağıthane'de ise çatı uçtu

Sarıyer'de devrilen ağaç sahil yolunu kapattı, Kağıthane'de ise çatı uçtu

Sarıyer'de devrilen ağaç sahil yolunu kapattı, Kağıthane'de ise çatı uçtu

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