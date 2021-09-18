Sarıyer'de devrilen ağaç sahil yolunu kapattı, Kağıthane'de ise çatı uçtu

İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Fırtına sebebiyle saat 20.30 sıralarında Sarıyer'e bağlı Baltalimanı Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde bulunan bir ağacın dalı koparak yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye aracı sevk edildi.