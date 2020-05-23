Sarıyer'de dere yatağına düşen otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular SARIYER'de içinde iki kişinin bulunduğu otomobil dere yatağına düştü.

SARIYER'de içinde iki kişinin bulunduğu otomobil dere yatağına düştü. Ters dönen otomobildekiler kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün saat 13.00'te Ayazağa'da meydana geldi. Kuzen olan Mustafa Taner (18) ve Kerem Taner (19) mezarlık ziyaretine giderken çıkmaz sokağa girdi. Mustafa Taner, kullandığı otomobille geri geri gelirken aracı dere yatağına düşürdü. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan iki genç kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Mustafa Taner ve Kerem Taner'in 15-20 yaş grubuna dün çıkan izinle sokağa çıktıkları ve bayram süresince uygulanacak yasak nedeniyle dışarıya çıkamayacak olmalarından dolayı mezarlık ziyaretine gittikleri öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADAÖte yandan kaza anı burada bulunan güvenlik kamerasına yansıdıç. Görüntülerde geri geri gelen otomobilin dere yatağına düşerek, ters dönüyor. Çevredeki vatandaşların panikle olay yerine koşuyor. Görüntülerin devamında Mustafa Taner ve Kerem Taner otomobilden çıkıyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA