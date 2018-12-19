Sarıyer'de Dere Taştı, Mahalleyi Su Bastı
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Ayazağa Deresi taştı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Ayazağa Deresi taştı. Taşkın nedeniyle su basan evde mahsur kalan 6'sı çocuk 12 vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından Ayazağa Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ni su bastı. Evlerini su basan 6'sı çocuk 12 vatandaş evde mahsur kaldı. Vatandaşları olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler, evde mahsur kalan vatandaşları kucaklarında taşıdı.
(İHA)
Kaynak: İHA