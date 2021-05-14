Sarıyer'de denize girdiler, polisi görünce giyinemeden kaçtılar
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Sarıyer'de denize girdiler, polisi görünce giyinemeden kaçtılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sarıyer'de tam kapanmayı ihlal ederek denize giren vatandaşlar, denetim yapan polisleri görünce kıyafetlerini giyinmeden kaçtı.

Sarıyer'de tam kapanmayı ihlal ederek denize giren vatandaşlar, denetim yapan polisleri görünce kıyafetlerini giyinmeden kaçtı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Sarıyer İstinye Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan Ramazan Bayramı'nın ilk günü yapılan denetimlerde, sahil hattı boyunca dışarıda olan vatandaşlar tek tek uyarılarak görev belgelerine bakıldı.

POLİSİ GÖREN, GİYİNEMEDEN KAÇTI

Öte yandan denetimlerini sürdüren polis ekipleri, bir grup vatandaşın denize girdiğini fark etti. Polis ekipleri denize girenlere doğru ilerlerken polisi gören vatandaşlar kıyafetlerini giyinmeden kaçmaya başladı. Ceza yazılmasından kurtulmak isteyen vatandaşlar, hızla denizden çıkıp kaçarken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

Sarıyer'de denize girdiler, polisi görünce giyinemeden kaçtılar
Sarıyer'de denize girdiler, polisi görünce giyinemeden kaçtılar
Sarıyer'de denize girdiler, polisi görünce giyinemeden kaçtılar
Sarıyer'de denize girdiler, polisi görünce giyinemeden kaçtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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