Sarıyer'de Denize Düşen At Kurtarıldı

Sarıyer'de denize düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre Sarıyer Haydar Aliyev Caddesi, Haydar Aliyev Parkı yakınlarında, aniden ürken at, denize düştü. Atın sahibinin akrabası olduğu belirtilen bir kişi atı kurtarmak için denize girdi.

Denize giren kişi, vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Atı kurtarmak için de itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, halatlara bağladıkları atı denizden çıkarmak için uzun süre uğraştı.

Kıyı Emniyeti ekiplerinin denizden verdiği destekle at, itfaiye ekipleri tarafından denizden çıkarıldı.