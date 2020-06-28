SARIYER'DE DAMACANA YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ
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SARIYER'DE DAMACANA YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

SARIYER'DE DAMACANA YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ Sarıyer'de damacana yüklü kamyon seyir halinde ilerlediği sırada karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı.

SARIYER'DE DAMACANA YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ
28.06.2020 00:39 | Son Güncelleme: 28.06.2020 00:43

SARIYER'DE DAMACANA YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ
Sarıyer'de damacana yüklü kamyon seyir halinde ilerlediği sırada karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyon boş bir gecekonduya çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, 21.30 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Osman Bayram'ın kullandığı su damacanası yüklü kamyon, Özdereiçi Sokak'tan yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon devrildi. Boş bir gecekonduya çarparak duran kamyonun sürücüsü ile çarpıştığı otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon sürücü Osman Bayram ile otomobilin sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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