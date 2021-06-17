Sarıyer'de çukura düşen inek 12 saat sonra kurtarıldı
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Sarıyer'de çukura düşen inek 12 saat sonra kurtarıldı

Sarıyer'de çukura düşen inek 12 saat sonra kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Sarıyer'de çukura düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sarıyer'de çukura düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Rumeli Feneri Yolu üzerindeki alanda dün hayvan otlatan Aydoğan Sipahi, bir ineğinin eksik olduğunu fark edince aramaya başladı.

İneğini bulamayan ve sabah tekrar aynı bölgeye hayvan otlatmaya giden Sipahi, duyduğu ses üzerine baktığı çukurda ineği gördü.

İtfaiye ekipleri Sarıyer Belediyesi'ne ait iş makinesiyle çukurun önüne yol açılarak ineği 12 saat sonra kurtardı.

Sipahi, 20 senedir aynı yerde hayvan otlattığını ancak ineğin düştüğü çukuru ilk kez gördüğünü belirterek, "İneği dün akşam saat 22.00 sıralarında kaybettim. Hatta çalındığını düşündüm. Etrafı araştırdım, bulamadım." dedi.

Sarıyer'de çukura düşen inek 12 saat sonra kurtarıldı
Sarıyer'de çukura düşen inek 12 saat sonra kurtarıldı
Sarıyer'de çukura düşen inek 12 saat sonra kurtarıldı
Sarıyer'de çukura düşen inek 12 saat sonra kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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