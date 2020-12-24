Sarıyer'de çıkan yangında, bir gecekondu ve iki bina kullanılamaz hale geldi
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Sarıyer'de çıkan yangında, bir gecekondu ve iki bina kullanılamaz hale geldi

24.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:04

Sarıyer'de bir gecekonduda başlayan ve çevresindeki iki binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Sarıyer'de bir gecekonduda başlayan ve çevresindeki iki binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Derbent Mahallesi Ata Caddesi Bayram Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, daha sonra yanındaki tek katlı iki binaya sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, gecekondu ve diğer iki bina kullanılamaz hale geldi.

Sarıyer'de çıkan yangında, bir gecekondu ve iki bina kullanılamaz hale geldi
Sarıyer'de çıkan yangında, bir gecekondu ve iki bina kullanılamaz hale geldi
Sarıyer'de çıkan yangında, bir gecekondu ve iki bina kullanılamaz hale geldi
Sarıyer'de çıkan yangında, bir gecekondu ve iki bina kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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