SARIYER'DE BUZDA KAYAN KAMYONET EVİN KORKULUKLARINA ÇARPTI

SARIYER'de yokuşa çıkamayan kamyonet kayarak sokakta giriş kattaki bir evin pencere korkuluklarına çarparak durabildi. Sürücü, çevredekilerin yönlendirmesi ve yardımlarıyla bulunduğu yerden çıkardı. Sarıyer'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapandı, otobüs ve dolmuş seferleri aksadı. Vatandaşlar buz tutan yollarda yürümekte zorlandı. Buz tutan yollarda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüleri yokuşlarda patinaj çekerek kaydı. Buz tutan yolda yokuşu çıkamayan bir kamyonet kayarak sokaktaki bir evin korkuluklarına çarptı. Sürücü çevredeki vatandaşların yönlendirmesi ile aracını kurtardı. Bu arada evinin yakınındaki durağa otobüsün çıkmadığını belirten bir vatandaş ise "İşe çok geç kaldım ne dolmuş ne otobüs hiçbiri gelmedi. Belediye bu sefer iyi çalışamadı. Çok sıkıntılıyız. Yürüyerek merkeze iniyorum şimdi. Yaklaşık yarım saat yürüyeceğim dedi.

İşe geç kaldığını ifade eden bir vatandaş ise, "Yollar kapandı. Saat 09.00 oldu hala belediye gelip yolları açacak. Bekliyoruz. Gece açtılar da kapandı mı bilmiyorum ama takip etmesi gerekiyor. Biz araçlarımızla çıkamadık diye konuştu. Aracını evinin önünde bırakmak zorunda kalan bir çift ise "Bu kadar kar yağacağını beklemiyorduk araçla çıkarım diye düşündüm ama olmadım dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı