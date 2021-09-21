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Sarıyer'de boşaltılan okul uyuşturucu kullananların ve hırsızların sığınağı oldu

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Haberler | Genel

Sarıyer'de boşaltılan okul uyuşturucu kullananların ve hırsızların sığınağı oldu Deprem riski nedeniyle boşaltılan okul, uyuşturucu bağımlılarının meskeni hali geldi Sarıyer PTT Evleri'nde deprem riski nedeniyle boşaltılan bir okul uyuşturucu kullananların ve hırsızların meskeni haline geldi.

SARIYER (İHA) - Sarıyer'de boşaltılan okul uyuşturucu kullananların ve hırsızların sığınağı oldu

Deprem riski nedeniyle boşaltılan okul, uyuşturucu bağımlılarının meskeni hali geldi

İSTANBUL - Sarıyer PTT Evleri'nde deprem riski nedeniyle boşaltılan bir okul uyuşturucu kullananların ve hırsızların meskeni haline geldi. Kullanılmayan okul yıkılma riski taşırken, mahalle sakinleri ise bu durumdan şikayetçi olduklarını söyledi.

Sarıyer PTT Evleri'nde deprem riski nedeniyle yıllar önce boşaltılan okul suçluların sığınağı oldu. Uyuşturucu bağımlıları burayı mesken haline getirirken, hırsızlar da binayı talan etti. Okulun içinde bulunan, pencere, oyuncak, sıra, masa gibi eşyalar yağmalanınca okul adeta harabeye döndü. Boş olan okul, akşamları zehir tacirlerinin uğrak mekanı haline geldi. Okulun bu hale gelmesinden rahatsız olan mahalle sakini Yılmaz Çakar, "Ben doğma büyüme buralıyım. İki okulda da okudum. ilk zamanlarda ilköğretimdi. Sonra ortaöğretim oldu. Hayatımı burada idame etmeye devam ediyorum. İki okulda da depremden dolayı sıkıntı var. Hasarlı okullar yıkım kararı çıkmış seneye Haziranda sanırım yıkılacak ikisi de. Riskli olduğu için kullanılamıyor şu anda. Uyuşturucu bağımlıların ve de hırsızların uğrak yeri oldu. Yani bir nevi insanlar buraları şu anda talan ediyorlar. Bizi rahatsız ediyor. Gece saatlerinde geliyorlar cam kırılma sesleri geliyor. Sonuçta hırsızlık yani adı üstünde. Artı uyuşturucu bağımlı çocukların burada gelip arada sırada gürültü yapmaları, bağırıp çağırmaları gecenin bir saatinde, ister istemez rahatsız oluyorsun mahalle sakini olarak" dedi.

Öte yandan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün gece saatlerinde okulun çevresinde güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.

Sarıyer'de boşaltılan okul uyuşturucu kullananların ve hırsızların sığınağı oldu

Sarıyer'de boşaltılan okul uyuşturucu kullananların ve hırsızların sığınağı oldu

Sarıyer'de boşaltılan okul uyuşturucu kullananların ve hırsızların sığınağı oldu

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Sarıyer'de boşaltılan okul uyuşturucu kullananların ve hırsızların sığınağı oldu
İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sarıyer'de boşaltılan okul uyuşturucu kullananların ve hırsızların sığınağı oldu - Haberler
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