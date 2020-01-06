SARIYER'DE BOĞAZ'A ÇAMUR AKTI
Haberler » Güncel » SARIYER'DE BOĞAZ'A ÇAMUR AKTI - Haber

SARIYER'DE BOĞAZ'A ÇAMUR AKTI

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı İstanbul'da, rüzgar ve sağanak yağış etkili oluyor.

06.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:27
SARIYER'DE BOĞAZ'A ÇAMUR AKTI
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı 'da,  rüzgar ve sağanak yağış etkili oluyor. 'de sabah saatlerinde yağmurla gelen çamur, İstanbul Boğazı'na karıştı. Boğaz'ın suları yer yer kahverenge dönüştü.

Görüntü Dökümü:  

-------------------

-Denizden görüntüler -Detay görüntüler

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler