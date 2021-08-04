Sarıyer'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sarıyer'de eğlence mekanında hesap ödeme nedeniyle çıkan silahlı kavgada Nuh K.'nin (20) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sarıyer'de eğlence mekanında hesap ödeme nedeniyle çıkan silahlı kavgada Nuh K.'nin (20) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 31 Temmuz'da Huzur Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında, müşteriler ile işletme sahipleri arasında yüksek hesap nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, M.K. (28), İ.H.K. (26), E.Y. (22) ve T.Ö.'nün (21) darbedildiği ve Nuh K.'nin hayatını kaybettiği kavgaya karışan şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Ekipler, M.A. (66), A.A. (44), U.A. (36), M.Y. (44), R.K. (40), Ş.H.D. (42), M.V.Ç.'yi (34) aynı gün yakalarken, Nuh K.'yi öldürdüğü belirlenen K.A. (38) 2 gün sonra gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri, olayın meydana geldiği iş yerindeki kamera kayıt sisteminin zanlılar tarafından söküldüğünü ve silahla vurularak öldürülen Nuh K.'nin olay yerinden 15 metre uzaklıkta bir noktaya taşındığını belirledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı