Sarıyer'de bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin davada mütalaa

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanık Okan Özkurt'un 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması, babası ve iki kardeşinin ise beraatine karar verilmesi istendi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4. duruşmaya, tutuklu sanık Okan Özkurt, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer tutuksuz 3 sanık ile maktul Ali Rıza Biberoğlu'nun yakınları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada beyanı sorulan müştekilerden maktulün oğlu Orhan Zeki Biberoğlu, "Sanıkların maktulün yanından ölene kadar niye ayrılmadıklarını anlayamadım. Sanıklardan şikayetçiyim, cezalandırılmalarını istiyorum. Davaya katılma talebim vardır." dedi.

Mahkeme maktul Biberoğlu'nun yakınları Orhan Zeki ve Hasan Nazmi Biberoğlu'nun müdahillik taleplerini, suçtan zarar görme ihtimalleri bulundukları gerekçesiyle kabul etti.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Yavuz Özkurt ile çocukları Uğur ve Hülya Özkurt'un, eyleme iştirak ettikleri kanıtlanmadığı gerekçesiyle "kasten öldürmeye iştirak etme" suçundan beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mütalaada, Yavuz Özkurt'un diğer oğlu tutuklu sanık Okan Özkurt'un ise "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Okan Özkurt'un tutukluluk halinin devamına ve sanıklara mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Mart 2020 akşamı Sarıyer Kısırkaya Mahallesi'nde, sanık Okan Özkurt ile maktul Ali Rıza Biberoğlu'nun arasında çıkan kavgaya sanığın babası Yavuz Özkurt ve kardeşleri Hülya ve Uğur Özkurt'un da daha sonra karışarak Biberoğlu'nu bıçakladıkları kaydediliyor.

İddianamede, sanık Okan Özkurt'un "kasten öldürme", Hülya Özkurt, Uğur Özkurt ve Yavuz Özkurt'un ise "iştiraken kasten öldürme" suçlarından müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Olayda hayatını kaybeden Ali Rıza Biberoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Beyoğlu Belediye Başkan adayıydı.

AA / Murat Kaya - Son Dakika Haberleri

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