Sarıyer'de bir kişi iş yerinde tabancayla vurularak öldürüldü - Haberler
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Sarıyer'de bir kişi iş yerinde tabancayla vurularak öldürüldü

Sarıyer'de bir kişi iş yerinde tabancayla vurularak öldürüldü
AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Sarıyer'de bir kişi, çalıştığı atölyede tabancayla vurularak öldürüldü.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de bir kişi, çalıştığı atölyede tabancayla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bahçeköy Mahallesi Bekir Sıtkı Evcimen Sokak'ta kuş kafesi üretimi yapılan atölyeden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, tabancayla vurulan atölye çalışanı Ünsal K'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ünsal K'nın cesedi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Katil zanlısı olarak Ünsal K'nın akrabası M.B'nin arandığı öğrenildi.

Olay yerinde ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, alacak-verecek meselesinden kaynaklanan tartışma sonucu cinayeti işlediği öne sürülen M.B'nin yakalanması için bölgede geniş çaplı arama başlattı.

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AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri

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