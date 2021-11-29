Sarıyer'de bir binanın çatısı park halindeki araçların üzerine düştü - Haberler
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Sarıyer'de bir binanın çatısı park halindeki araçların üzerine düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Sarıyer'de bir binanın çatısı park halindeki araçların üzerine düştü Sarıyer'de şiddetli lodosun etkisiyle yerinden sökülen bir evin çatısı, sokaktaki arabaların üzerine düştü.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - - Sarıyer'de bir binanın çatısı park halindeki araçların üzerine düştü

İSTANBUL - Sarıyer'de şiddetli lodosun etkisiyle yerinden sökülen bir evin çatısı, sokaktaki arabaların üzerine düştü.

İstanbul'da gün içerisinde etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle megakentte birçok evin çatısı uçtu. Sarıyer Reşitpaşa'da ise akşam 20.00 sıralarında lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Çatı sokak içerisinde 4 aracın üzerine düştü. Meydana gelen olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Çatından düşen parçalar araçlarda maddi hasar oluştururken bazı parçalar ise tavanı deldiği görüldü.

Sarıyer'de bir binanın çatısı park halindeki araçların üzerine düştü

Sarıyer'de bir binanın çatısı park halindeki araçların üzerine düştü

Sarıyer'de bir binanın çatısı park halindeki araçların üzerine düştü

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İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Son Dakika Haberleri

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