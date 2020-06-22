Sarıyer'de binanın çatısı alev alev yanıyor (2)
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Sarıyer'de binanın çatısı alev alev yanıyor (2)

İdris TİFTİKCİ-Elif YAVUZ / İSTANBUL DHA SARIYER'de bulunan binanın çatısı alev alev yanıyor.

Sarıyer'de binanın çatısı alev alev yanıyor (2)
22.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:57

İdris TİFTİKCİ-Elif YAVUZ/ İSTANBUL DHA SARIYER'de bulunan binanın çatısı alev alev yanıyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erine ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı.


Kaynak: DHA

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