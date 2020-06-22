SARIYER'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR-2 Dumandan etkilenen itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

-Dumandan etkilenen itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

İdris TİFTİKCİ-Elif YAVUZ/ İSTANBUL DHA SARIYER'de bulunan binanın çatısı alev alev yanıyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erine ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı

Kaynak: DHA