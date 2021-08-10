Sarıyer'de batmaya başlayan teknedeki 8 kişi kurtarıldı
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Sarıyer'de batmaya başlayan teknedeki 8 kişi kurtarıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sarıyer'de gezinti sırasında kayaya oturarak batmaya başlayan teknedeki 8 kişi kurtarıldı.

Sarıyer'de gezinti sırasında kayaya oturarak batmaya başlayan teknedeki 8 kişi kurtarıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Rumeli Kavağı'nda bulunan Altınkum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı sahilinde Cabir K. yönetimindeki Liman Kuruçeşme adındaki tekne, gezinti sırasında kayaya oturdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, batmaya başlayan teknedeki 2'si çocuk 8 kişiyi tahliye etti.

Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sürerken, polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı.

Sarıyer'de batmaya başlayan teknedeki 8 kişi kurtarıldı
Sarıyer'de batmaya başlayan teknedeki 8 kişi kurtarıldı
Sarıyer'de batmaya başlayan teknedeki 8 kişi kurtarıldı
Sarıyer'de batmaya başlayan teknedeki 8 kişi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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