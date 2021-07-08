İSTANBUL- Sarıyer'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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İSTANBUL- Sarıyer'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Sarıyer'de kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sarıyer'de kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Huzur Mahallesi Metin Oktay Caddesi'nde seyreden 34 BUZ 952 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Çapmanın etkisiyle otomobil parçalanırken sürücü araç içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin incelenmesinin ardından kaza yapan araç yoldan kaldırıldı.

İSTANBUL- Sarıyer'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
İSTANBUL- Sarıyer'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
İSTANBUL- Sarıyer'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
İSTANBUL- Sarıyer'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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