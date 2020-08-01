Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü Sarıyer'de motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Sarıyer'de motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 34 DP 8041 plakalı motosiklet, Sarıyer-Çayırbaşı tüneli çıkışında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada motosiklette bulunan Ramazan Demirhan (23) ve Hayrettin Durgut (26) ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Demirhan ve Durgut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, motosikletin kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kaynak: AA