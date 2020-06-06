Sarıyer'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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Sarıyer'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarparak yaklaşık iki yüz metre sürüklendi.

Sarıyer'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
06.06.2020 05:44 | Son Güncelleme: 06.06.2020 05:48

SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarparak yaklaşık iki yüz metre sürüklendi. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan sürücü ise hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Maslak'ta Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde Çöp Yolu Varyant üstünde meydana geldi. Adem Yaya'nın (33) kullandığı 34 ZD 1327 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Motosiklet daha sonra yan yatarak kaymaya başladı. Motosikletten düşen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet ise yaklaşık iki yüz metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Adem Yaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de yola şerit çekerek trafiği durdurdu. Kazada hayatını kaybeden Yaya'nın cenazesi incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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