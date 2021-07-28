Sarıyer'de baraka yangını, sahil yolunda trafik durdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıyer'de baraka yangını, sahil yolunda trafik durdu

Sarıyer'de baraka yangını, sahil yolunda trafik durdu
Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Haberler | Güncel

SARIYER, Tarabya'da kullanılmayan boş baraka alev alev yandı.

SARIYER, Tarabya'da kullanılmayan boş baraka alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın nedeniyle Tarabya sahil yolunda trafik durma noktasına geldi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi ile Hamam Yokuşu Sokak'ın kesiştiği noktada bulunan kullanılmayan boş bir barakada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle bir anda barakadan yükselen alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle Tarabya sahil yolunda trafik durma noktasına geldi. Barakanın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın ile ilgili incelemeler devam ediyor.


- İstanbul
Sarıyer'de baraka yangını, sahil yolunda trafik durdu
Sarıyer'de baraka yangını, sahil yolunda trafik durdu
Sarıyer'de baraka yangını, sahil yolunda trafik durdu
Sarıyer'de baraka yangını, sahil yolunda trafik durdu
Sarıyer'de baraka yangını, sahil yolunda trafik durdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur

Antalya'da can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
Antalya'da can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Gaziantep'teki bir depo alevlere teslim oldu! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor
Gaziantep'teki bir depo alevlere teslim oldu! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur İlham Aliyev Mustafa Şentop Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Müge Anlı Düm Tek Tek Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Eda Erdem Rıza Çalımbay Roger Schmidt Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarıyer'de baraka yangını, sahil yolunda trafik durdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 18:41:20. #1.14#

title