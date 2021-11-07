Sarıyer'de baba ve oğlun içinde bulunduğu cip şarampole uçtu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıyer'de baba ve oğlun içinde bulunduğu cip şarampole uçtu

Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Haberler | Güncel
Sarıyer'de baba ve oğlun içinde bulunduğu cip şarampole uçtu

Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan cip yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca vurduktan sonra şarampole uçtu.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan cip yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca vurduktan sonra şarampole uçtu. Yaklaşık 30 metre taklalar atan araçtaki baba oğul kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza saat 09.30 sıralarında Hacıosman Bayırı Caddesi Maslak istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 AAV 640 plakalı cipin sürücüsü A. G. oğlu F. M. G. ile birlikte 43. NKolay İstanbul Maratonu'na katılmak için yola çıktı. Cipin sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak kaldırım kenarında bulunan ağaca çarptı, ardından şarampole uçtu.

30 metre taklalar atarak düşen cipte bulunan baba, oğul araçtan kendi imkanları ile çıkarak yola doğru tırmandı. Bu sırada olay yerinde geçmekte olan bir polis ekibi kazayı fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kazadan burnu dahi kanamadan kurtulan baba ve oğlunu tedbir amaçlı olay yerinde kontrol etti.

Kaza nedeniyle yolda yoğun trafik yaşanırken, ormana uçan cip olay yerine gelen vinç yardımı ile çekilerek otoparka kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.


Sarıyer'de baba ve oğlun içinde bulunduğu cip şarampole uçtu

Sarıyer'de baba ve oğlun içinde bulunduğu cip şarampole uçtu

Sarıyer'de baba ve oğlun içinde bulunduğu cip şarampole uçtu

Sarıyer'de baba ve oğlun içinde bulunduğu cip şarampole uçtu

Sarıyer'de baba ve oğlun içinde bulunduğu cip şarampole uçtu

Sarıyer'de baba ve oğlun içinde bulunduğu cip şarampole uçtu

Sarıyer'de baba ve oğlun içinde bulunduğu cip şarampole uçtu

Sarıyer'de baba ve oğlun içinde bulunduğu cip şarampole uçtu

Sarıyer'de baba ve oğlun içinde bulunduğu cip şarampole uçtu

Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Son Dakika Haberleri
43. İSTANBUL MARATONU'NA KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER DE KATILDI

43. İSTANBUL MARATONU'NA KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER DE KATILDI

 43. NKolay İstanbul Maratonu'nda start verildi

43. NKolay İstanbul Maratonu'nda start verildi

 İstanbullular dikkat! Maraton nedeniyle birçok ilçede yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Maraton nedeniyle birçok ilçede yollar trafiğe kapatıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title