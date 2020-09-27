Sarıyer'de aynı bölgede iki kaza: 6 yaralı
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Sarıyer'de aynı bölgede iki kaza: 6 yaralı

27.09.2020 04:59 | Son Güncelleme: 27.09.2020 05:21

Kaza yerinden görüntüler Trafikte ilerleyen araçlardan görüntüler Kaza yapan araçlardan görüntüler Sağlık ekiplerinin yaralı kişiye müdahalesi Sarıyer'de aynı bölgede iki kaza: 6 yaralı İSTANBUL (AA) – Sarıyer'de hasarlı trafik kazası sırasında taraflar tutanak tutarken meydana gelen ikinci...

Kaza yerinden görüntüler

Trafikte ilerleyen araçlardan görüntüler

Kaza yapan araçlardan görüntüler

Sağlık ekiplerinin yaralı kişiye müdahalesi Sarıyer'de aynı bölgede iki kaza: 6 yaralı

İSTANBUL (AA) – Sarıyer'de hasarlı trafik kazası sırasında taraflar tutanak tutarken meydana gelen ikinci kazada 6 kişi yaralandı.

Büyükdere Caddesi'nde, Beşiktaş istikametinde 3 aracın sürücüsü hasarlı zincirleme trafik kazasına karıştı.

Sürücüler araçlarından inerek kaza tutanağı tuttuğu sırada ikinci kaza meydana geldi. Aynı istikamette seyir halindeki cip ile taksi kontrolden çıkarak çarpıştı. Araçlardan biri daha sonra hasarlı kazaya karışan otomobillere ve sürücülerine çarptı.

Kazada 6 kişi yaralanırken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürdü.

Kaza nedeniyle Beşiktaş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Sarıyer'de aynı bölgede iki kaza: 6 yaralı
Sarıyer'de aynı bölgede iki kaza: 6 yaralı
Sarıyer'de aynı bölgede iki kaza: 6 yaralı
Sarıyer'de aynı bölgede iki kaza: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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