SARIYER'DE ASIRLIK ÇINAR AĞACI SERVİS ARACININ ÜZERİNE DEVRİLDİ - Haberler
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SARIYER'DE ASIRLIK ÇINAR AĞACI SERVİS ARACININ ÜZERİNE DEVRİLDİ

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SARIYER'DE ASIRLIK ÇINAR AĞACI SERVİS ARACININ ÜZERİNE DEVRİLDİ

SARIYER'de etkili olan lodos nedeniyle gövdesinden kırılarak devrilen çınar ağacı, park halindeki bir servis minibüsünün üzerine düştü.

İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de etkili olan lodos nedeniyle gövdesinden kırılarak devrilen çınar ağacı, park halindeki bir servis minibüsünün üzerine düştü. Devrilen ağaç bir iş yerinin binasına dayanarak durdu. Olay Bahçeköy Valide Sultan Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'da etkili olmaya devam eden lodos nedeniyle gövdesinden kırılan asırlık çınar, park halindeki servis minibüsünün üzerine devrildi. Devrilen asırlık çınar ağacı bir iş yerinin binasına dayanarak durdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinin binasına dayanarak duran ağacın etrafında güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek olay yerinden kaldırdı. Çevredeki bir iş yerinde çalışan Mehmet Polat, "Rüzgardan ağaç devrilmiş maalesef bizim servisin üstüne. Ağaç da bayağı yaşlıydı. Allahtan bina vardı yoksa ağaç ortadan ikiye ayrılabilirdi. Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı. Zaten o anda kimse de yoktu orada. Servis şoförü, servisi park edip gitmişti" dedi.

- İstanbul

SARIYER'DE ASIRLIK ÇINAR AĞACI SERVİS ARACININ ÜZERİNE DEVRİLDİ

SARIYER'DE ASIRLIK ÇINAR AĞACI SERVİS ARACININ ÜZERİNE DEVRİLDİ

SARIYER'DE ASIRLIK ÇINAR AĞACI SERVİS ARACININ ÜZERİNE DEVRİLDİ

SARIYER'DE ASIRLIK ÇINAR AĞACI SERVİS ARACININ ÜZERİNE DEVRİLDİ

SARIYER'DE ASIRLIK ÇINAR AĞACI SERVİS ARACININ ÜZERİNE DEVRİLDİ

SARIYER'DE ASIRLIK ÇINAR AĞACI SERVİS ARACININ ÜZERİNE DEVRİLDİ

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